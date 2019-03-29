2019-03-29T08:35:19+03:00
Происшествия

Трое кавказцев отняли у саратовца iPhone 7

Одного из них задержали
Дарья Вострикова
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Вчера, 28 марта, полиция Саратовского района раскрыла кражу телефона у 19-летнего парня.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 18 марта, с 16:00 по 17:00, у дома №3а по Вольскому тракту трое неизвестных кавказской внешности отобрали у него iPhone 7.

В рамках операции «Антикриминал» задержали 25-летнего рецидивиста из Озинок. Он во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело, а похищенное изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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