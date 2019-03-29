2019-03-29T08:34:25+03:00
Происшествия

В Саратове выявили новый эпизод «биржевого мошенничества»

От действий афериста пострадали два человека
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 28 марта, полиция Кировского района выявила новый эпизод мошенничества, к которому причастен 31-летний менеджер из Москвы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, выяснилось, что 31 марта 2018 года 32-летняя студентка перевела ему 15 тыс. рублей для игры на бирже.

Выяснилось, что преступление совершил человек, который уже находится под подпиской о невыезде за обман саратовца на 30 тыс. рублей.

К уголовному дела добавили новый эпизод, не изменив меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24