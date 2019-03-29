В Саратове выявили новый эпизод «биржевого мошенничества»
От действий афериста пострадали два человека
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Вчера, 28 марта, полиция Кировского района выявила новый эпизод мошенничества, к которому причастен 31-летний менеджер из Москвы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, выяснилось, что 31 марта 2018 года 32-летняя студентка перевела ему 15 тыс. рублей для игры на бирже.
Выяснилось, что преступление совершил человек, который уже находится под подпиской о невыезде за обман саратовца на 30 тыс. рублей.
К уголовному дела добавили новый эпизод, не изменив меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU