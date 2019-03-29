Шесть раз судимый саратовец украл из аптеки 11 пачек презервативов
Его задержали
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из аптеки, которая находится в Мирном переулке.
Как сообщили «КП-Саратов»в городском ГУВД, в 16:55 2 октября 2018 года в отдел пришла 36-летняя фармацевт и рассказала, что неизвестный украл с ее работы 11 пачек презервативов.
Предполагаемого вора задержали. Шесть раз судимый 40-летний мужчина признался в содеянном.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU