2019-03-29T08:32:50+03:00
Происшествия

Шесть раз судимый саратовец украл из аптеки 11 пачек презервативов

Его задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из аптеки, которая находится в Мирном переулке.

Как сообщили «КП-Саратов»в городском ГУВД, в 16:55 2 октября 2018 года в отдел пришла 36-летняя фармацевт и рассказала, что неизвестный украл с ее работы 11 пачек презервативов.

Предполагаемого вора задержали. Шесть раз судимый 40-летний мужчина признался в содеянном.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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