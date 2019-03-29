2019-03-29T08:32:12+03:00
Общество

В Аткарске девочке-инвалиду отказывались выдавать лекарства

Врачи больницы ссылались на отсутствие препаратов
Екатерина Семенова
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В Аткарске Саратовской области прокуратура защитила права ребенка-инвалида.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, была проведена проверка по заявлению отца 14-летней девочки. Оказалось, что подросток страдает тяжелым генетическим заболеванием и ему требуется дорогостоящий препарат.

При этом, несмотря на постоянные обращения в Аткарскую районную больницу, лекарства ребенку не выдавались. Должностные лица заявили, что медикамента нет на складе, и не выписывали льготные рецепты.

Отец девочки обратился в прокуратуру, которая внесла представление главврачу лечебницы.

В результате ребенок получил необходимые лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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