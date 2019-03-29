В Аткарске девочке-инвалиду отказывались выдавать лекарства
В Аткарске Саратовской области прокуратура защитила права ребенка-инвалида.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, была проведена проверка по заявлению отца 14-летней девочки. Оказалось, что подросток страдает тяжелым генетическим заболеванием и ему требуется дорогостоящий препарат.
При этом, несмотря на постоянные обращения в Аткарскую районную больницу, лекарства ребенку не выдавались. Должностные лица заявили, что медикамента нет на складе, и не выписывали льготные рецепты.
Отец девочки обратился в прокуратуру, которая внесла представление главврачу лечебницы.
В результате ребенок получил необходимые лекарства.
ИСТОЧНИК KP.RU