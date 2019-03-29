В Саратове гендиректора ЗАО «Барель» оставили за решеткой за мошенничество на 30 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-29T08:29:20+03:00

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В Саратове вынесен приговор 48-летнему Андрею Баландину, генеральному директору ЗАО «Барель».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В суде было установлено, что Баландин в декабре 2018 года заключил госконтракт с Роснедвижимостью на строительно-монтажные работы. Он обязался провести реконструкцию административного здания в восемь этажей на улице Орджоникидзе, предназначенного для кадастровой палаты.

В течение года, до следующего декабря, Баландин представил акты выполненных работ, в которые включил заведомо ложные сведения. Стоимость работ, которые не были выполнены, составила более 30 млн рублей из общей суммы 131 млн рублей.

Деньги были выплачены полностью, а раскрыть обман удалось лишь в июне 2016 года при проверке счетной палатой.

Андрей Баландин своей вины не признал. Однако суд счел его виновным и 12 ноября прошлого года приговорил к шести годам в колонии общего режима.

Впоследствии Баландин обжаловал приговор. Как пояснили в пресс-службе областного суда, судебная коллегия пришла к выводу, что назначенное наказание является справедливым. Решение суда первой инстанции оставлено в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU