Прокуратура нашла в Саратове незаконную рекламу
Два баннера без разрешения вывесили на фасаде дома по Октябрьской улице
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В Волжском районе Саратова прокуратура обнаружила незаконную рекламу.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, два баннера были размещены на фасаде дома №29 по улице Октябрьская.
Установлено, что рекламу развесило ООО «Удача». Однако разрешения на это администрация Саратова не выдавала.
Прокуратура внесла представление директору организации, виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU