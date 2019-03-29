Прокуратура нашла в Саратове незаконную рекламу

СЕГОДНЯ 07:42 2019-03-29T08:23:43+03:00

Два баннера без разрешения вывесили на фасаде дома по Октябрьской улице

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В Волжском районе Саратова прокуратура обнаружила незаконную рекламу.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, два баннера были размещены на фасаде дома №29 по улице Октябрьская.

Установлено, что рекламу развесило ООО «Удача». Однако разрешения на это администрация Саратова не выдавала.

Прокуратура внесла представление директору организации, виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU