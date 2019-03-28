2019-03-28T21:24:41+03:00
Происшествия

ДТП под Балашовом: Труп водителя пришлось вырезать из салона

На трассе «четырнадцатая» врезалась во встречный «КАМаЗ»
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:

Под Балашовом на трассе погиб водитель ВАЗ-2114.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на 533-м километре трассы М-4.

По предварительной версии, водитель «четырнадцатой» не справился с управлением. Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в «КАМаЗ».

От удара водитель ВАЗа скончался на месте. Областным спасателям пришлось разрезать салон, чтобы достать его труп.

Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают все оперативные службы, медики, полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задержанного по подозрению во взяточничестве полицейского в Саратове арестовали
Пенсионер разбился при падении с девятого этажа в центре Саратова
В столкновении «Лады» и автобуса в Балакове пострадали два человека
В центре Саратова на ночь отключили отопление
Мать погибшего в люке в Саратове мальчика хочет потребовать от виновных 10 млн рублей
Школу в микрорайоне «Звезда» построят за семь месяцев
Саратовские спасатели нашли в Волге тело утонушего дайвера
Депутат Саратовской облдумы Писной предложил перенести сдачу школ на год
В теплицах Саратовской области вырастили более 3 тыс. тонн овощей
На строительство спален психоневрологического интерната под Саратовом потратят 51 млн рублей
Работникам «Борисоглебовки» получили 2 млн долгов по зарплате
В Балакове убийца, наркоман и разбойник попытался смягчить 20-летний срок
Саратовская область покупает 84 рояля
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В Саратовской области с паводком будут бороться 11 тыс. человек
В Саратове встали трамваи №9
В Екатериновском районе благоустроят братскую могилу
На соцобъекты Саратовской области выделят 18,2 млрд рублей
В Базарном Карабулаке могут арестовать имущество организации за 710 тыс. рублей долга
Роман Бусаргин: В Саратовской области жить замечательно, хотя проблем хватает
Жители Саратовской области стали больше зарабатывать