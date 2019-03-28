ДТП под Балашовом: Труп водителя пришлось вырезать из салона
На трассе «четырнадцатая» врезалась во встречный «КАМаЗ»
Фото Саратовской областной службы спасения
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Под Балашовом на трассе погиб водитель ВАЗ-2114.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на 533-м километре трассы М-4.
По предварительной версии, водитель «четырнадцатой» не справился с управлением. Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в «КАМаЗ».
От удара водитель ВАЗа скончался на месте. Областным спасателям пришлось разрезать салон, чтобы достать его труп.
Водитель грузовика не пострадал.
На месте работают все оперативные службы, медики, полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU