ДТП под Балашовом: Труп водителя пришлось вырезать из салона

СЕГОДНЯ 21:20 2019-03-28T21:24:41+03:00

На трассе «четырнадцатая» врезалась во встречный «КАМаЗ»

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Под Балашовом на трассе погиб водитель ВАЗ-2114.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на 533-м километре трассы М-4.

По предварительной версии, водитель «четырнадцатой» не справился с управлением. Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в «КАМаЗ».

От удара водитель ВАЗа скончался на месте. Областным спасателям пришлось разрезать салон, чтобы достать его труп.

Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают все оперативные службы, медики, полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU