2019-03-28T21:13:25+03:00
Происшествия

Задержанного по подозрению во взяточничестве полицейского в Саратове арестовали

Полиция ведет служебную проверку его руководителей
Екатерина Семенова
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Заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции №5 Саратова Алексея Лупанова взяли под стражу.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, такое решение принял суд по ходатайству следователей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сотрудника полиции арестовали во время получения взятки. По версии следствия, он требовал от иностранца 220 тыс. рублей за регистрацию его по месту жительства в Саратове. 26 марта, при передаче очередной части суммы его задержали.

По данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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