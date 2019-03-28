В столкновении «Лады» и автобуса в Балакове пострадали два человека
Водителя легковушки спасателям пришлось вытаскивать из салона с помощью специнструмента [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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На пересечении улиц Трнавская и 30 лет Победы в Балакове столкнулись ВАЗ-2113 и автобус ПАЗ.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, в аварии пострадал 20-летний водитель легковушки.
Для помощи ему балаковским спасателям пришлось применить гидравлический инструмент, чтобы вытащить молодого человека, зажатого в салоне авто. Пострадавший был передан медикам.
Фото Саратовской областной службы спасения
Кроме этого травмы получила 31-летняя пассажирка автобуса, которую также отвезли в больницу.
На месте работают сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU