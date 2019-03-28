2019-03-28T19:49:22+03:00
Происшествия

В столкновении «Лады» и автобуса в Балакове пострадали два человека

Водителя легковушки спасателям пришлось вытаскивать из салона с помощью специнструмента [фото]
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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На пересечении улиц Трнавская и 30 лет Победы в Балакове столкнулись ВАЗ-2113 и автобус ПАЗ.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, в аварии пострадал 20-летний водитель легковушки.

Для помощи ему балаковским спасателям пришлось применить гидравлический инструмент, чтобы вытащить молодого человека, зажатого в салоне авто. Пострадавший был передан медикам.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Кроме этого травмы получила 31-летняя пассажирка автобуса, которую также отвезли в больницу.

На месте работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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