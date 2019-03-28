2019-03-28T19:31:03+03:00
Недвижимость

В центре Саратова на ночь отключили отопление

Также перекрыта улица Разина
Екатерина Семенова
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В Саратове на ночь закрыли движение на улице Разина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», необходимость этого вызвана ремонтом теплосети.

До шести часов утра 29 марта невозможно будет проехать на участке между улицей Рабочая и Рабочий переулок. Там будут трудиться две бригады для восстановления герметичности теплосети.

Кроме того, на восьми объектах в это время отключат отопление. Это 1-й Аткарский проезд, 10, 13-й Белоглинский проезд, 7, Аткарский тупик, 1, ул. Аткарская/Рабочая/подстанция 26, ул. Аткарская, 13/17, ул. Аткарская, 27/165, ул. Рабочая, 177 и ул. Рабочая, 181.

ИСТОЧНИК KP.RU

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