Мать погибшего в люке в Саратове мальчика хочет потребовать от виновных 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-28T17:02:42+03:00

Она также хочет, чтобы ей возместили затраты на похороны и поминки

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В Саратове сегодня, 28 марта, в Ленинском райсуде состоялось заседание по делу о гибели провалившегося в люк пятилетнего мальчика в феврале 2018 года.

Напомним, 3 февраля мальчик гулял с бабушкой, упал в колодец и там умер.

После трагедии глава Саратова потребовал проверить все подобные опасные места.

Также проводилось расследование дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Как сообщает телеканал НТВ, на скамье подсудимых оказались Сергей Баскаков и Валентина Петрова. Мужчина — глава УК «Солнечный городок», вторая подозреваемая — мастер по благоустройству УК «Вишневая». Они не признают своей вины.

Также мать погибшего в коллекторе мальчика заявила, что хочет отсудить у виновных компенсацию морального вреда — 10 млн рублей. Она также хочет, чтобы ей возместили затраты на похороны и поминки — 50 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU