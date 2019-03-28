Школу в микрорайоне «Звезда» построят за семь месяцев

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-28T17:01:11+03:00

У городских властей нет возможности затягивать сроки

Изменить размер текста: A A

В Саратовской облдуме состоялось совещание по реализации нацпроектов.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», одним из вопросов было рассмотрение объектов образования, которые должны вскоре появиться в Саратове. О них доложил Павел Мигачев, зам главы администрации.

- Детсад в микрорайоне «Звезда». Ориентировочно, к 1 мая сделаем экспертизу и получим разрешение на строительство, — рассказал Мигачев.

Детсад на улице Лесная будет строиться по готовому проекту «Саратовгражданпроекта», к 1 мая должна быть сделана экспертиза, подрядчика определят в июне.

- Опыт показывает, что строят такие объекты за 4 месяца, — сказал чиновник.

Что касается детсада в районе совхоза «Комбайн», то к 1 мая должны получить разрешение на строительство.

Руководитель института «Саратовгражданпроект» Сергей Лазарев отметил, что до сих пор документов от города нет.

- Сделать за две недели привязку проектов мы не можем, — сказал Лазарев.

Вице-губернатор Игорь Пивоваров потребовал от института не ставить условий, а «работать хорошо и быстро», а городу поручил ускорить подачу документов.

Мигачев продолжил доклад сообщением о детском садике на улице Миллеровская. Там ситуация аналогичная.

Второй корпус детсада на 9-й Дачной будет строить подрядчик, которого определят в мае. У детсада на Артиллерийской заказчик районная администрация, там будет возведена пристройка.

Детсад, за который ответственен коммунист Александр Анидалов, на улице Лунная, также готовится к конкурсным процедурам для поисков подрядчика.

Детсад на площади Орджоникидзе начнут строить в мае.

Была также рассмотрена ситуация со школой в микрорайоне «Звезда». Там готовый проект привязывается к местности, в мае объявят конкурс, пока идет получение экспертизы. Строительство начнется в июне, сдача планируется в декабре.

- Будем работать в две смены, куда деваться, возможности перенести на следующий год у нас нет, — сказал Мигачев.

На вопрос по качеству строительства замглавы Саратова пообещал поддержать его на достаточно высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU