Школу в микрорайоне «Звезда» построят за семь месяцев
В Саратовской облдуме состоялось совещание по реализации нацпроектов.
Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», одним из вопросов было рассмотрение объектов образования, которые должны вскоре появиться в Саратове. О них доложил Павел Мигачев, зам главы администрации.
- Детсад в микрорайоне «Звезда». Ориентировочно, к 1 мая сделаем экспертизу и получим разрешение на строительство, — рассказал Мигачев.
Детсад на улице Лесная будет строиться по готовому проекту «Саратовгражданпроекта», к 1 мая должна быть сделана экспертиза, подрядчика определят в июне.
- Опыт показывает, что строят такие объекты за 4 месяца, — сказал чиновник.
Что касается детсада в районе совхоза «Комбайн», то к 1 мая должны получить разрешение на строительство.
Руководитель института «Саратовгражданпроект» Сергей Лазарев отметил, что до сих пор документов от города нет.
- Сделать за две недели привязку проектов мы не можем, — сказал Лазарев.
Вице-губернатор Игорь Пивоваров потребовал от института не ставить условий, а «работать хорошо и быстро», а городу поручил ускорить подачу документов.
Мигачев продолжил доклад сообщением о детском садике на улице Миллеровская. Там ситуация аналогичная.
Второй корпус детсада на 9-й Дачной будет строить подрядчик, которого определят в мае. У детсада на Артиллерийской заказчик районная администрация, там будет возведена пристройка.
Детсад, за который ответственен коммунист Александр Анидалов, на улице Лунная, также готовится к конкурсным процедурам для поисков подрядчика.
Детсад на площади Орджоникидзе начнут строить в мае.
Была также рассмотрена ситуация со школой в микрорайоне «Звезда». Там готовый проект привязывается к местности, в мае объявят конкурс, пока идет получение экспертизы. Строительство начнется в июне, сдача планируется в декабре.
- Будем работать в две смены, куда деваться, возможности перенести на следующий год у нас нет, — сказал Мигачев.
На вопрос по качеству строительства замглавы Саратова пообещал поддержать его на достаточно высоком уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU