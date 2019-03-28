Депутат Саратовской облдумы Писной предложил перенести сдачу школ на год

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-28T16:33:29+03:00

Минобраз заявил, что деньги необходимо освоить в этом году

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В Саратовской областной думе на совещании по реализации нацпроектов и госпрограмм рассмотрели объекты образования.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было решено обсудить только те, которые будут строить именно в областном центре, так как эксперты не успели проанализировать остальные. Их предложено перенести на следующее заседание.

Первый замминистра образования Елена Нерозя рассказала, что всего запланировано возвести девять объектов: восемь из них по нацпроекту «Демография» и один — по проекту «Жилье и городская среда».

Это позволит получить дополнительно 1 020 мест для дошкольников и более сотни — для школьников.

Конкурсы на строительство детсадов будут объявлены до 15 апреля, а строительство планируют начать в мае и июне.

На совещании возникло обсуждение, когда лучше сдавать новые объекты. Депутат облдумы Леонид Писной считает, что можно срок перенести на следующий год. Он заявил, что ввод в этом году — «из области фантастики».

- Можно все 15 объектов запланировать на ввод в следующем году, не стоять раком там, спокойно построить, не как у нас принято в декабре. А в июне 2020 года и спокойно отлицензировать до сентября, — сказал Писной.

Представители минобраза возразили, что деньги необходимо освоить в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU