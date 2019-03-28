В теплицах Саратовской области вырастили более 3 тыс. тонн овощей

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-28T16:31:53+03:00

Из них больше всего огурцов

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На тепличных предприятиях Саратовской области с начала этого года вырастили около 4 тыс. тонн овощей, из которых 3,6 тыс. тонн приходится на огурцы, 170 — на томаты, а 76 — другие овощи.

Это результат работы десяти тепличных хозяйств в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском муниципальных районах.

Такого количества овощей достаточно, чтобы удовлетворить потребность населения и даже поставить часть продукции за пределы региона.

В прошлом году Саратовская область заняла первое место в ПФО за сбор более 370 тыс. тонн овощей закрытого и открытого грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU