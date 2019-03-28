На строительство спален психоневрологического интерната под Саратовом потратят 51 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-28T16:12:19+03:00

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В Саратовской областной думе продолжается совещание по реализации нацпроектов и госпрограмм.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с докладом о соцпроектах выступила министр социального развития Ирина Бузилова.

Она рассказала, что в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» запланирована стройка спального комплекса на 50 коек для Адоевщинского психоневрологического интерната в Базарно-Карабулакском районе. На этот год запланировано финансирование в сумме 51 млн рублей.

Договоры должны быть заключены до 26 апреля, а потом начнется стройка.

Кроме этого, к 26 мая будет проведен конкурс на ремонт 26 домов в поселке Ветеран Озинского района.

Это основные социальные объекты в 2019 году по нацпроектам в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU