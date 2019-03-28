Работникам «Борисоглебовки» получили 2 млн долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-28T16:11:10+03:00

Своих денег не получали 38 человек

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Прокуратура Федоровского района выявила нарушения соблюдения требований действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве) при проведении процедуры конкурсного производства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в 2017 году решением Арбитражного суда ООО «Борисоглебовка» признали банкротом. Однако руководство не спешило отдавать зарплату рабочим и в итоге 38 человек недополучили 2 млн рублей.

Районный прокурор внес в адрес директора общества представление об устранении выявленных нарушений. Возбуждены дела за нарушение трудового законодательства.

В связи с выявленными в деятельности конкурсного управляющего нарушениями порядка и сроков исполнения возложенных на него обязанностей внесено представление в адрес саморегулируемой организации, в которой он состоит.

В результате принятых мер рабочие наконец-то получили свою зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU