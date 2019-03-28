В Балакове убийца, наркоман и разбойник попытался смягчить 20-летний срок

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-28T15:57:09+03:00

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В Балакове Саратовской области осудили 26-летнего Дмитрия Зайцева. Его признали виновным в покупке и хранении наркотиков, убийстве и разбое.

- Злоумышленника 23 ноября 2017 года задержала полиция и при личном досмотре нашла у него наркотики. Дальше — 12 декабря — под алкоголем и наркотиками в квартире одного из домов напал на 50-летнюю владелицу жилища, чтобы похитить лекарства. Преступник 11 раз ударил ее молотком по телу и два раза воткнул нож в шею. Женщина умерла на месте, — сообщили «КП-Саратов»

В тот же день после убийства Зайцев прибыл в Маркс, где, угрожая работнице фирмы микрозаймов пневматическим пистолетом, забрал 89 тыс. рублей. Его задержали местные жители и передали полиции.

Также после раскрытия убийства и разбоя выяснилось, что в ночь с 8 на 9 мая 2016 года он украл из подъезда дома в Балакове велосипед Stinger за 4 тыс. рублей.

Злоумышленник не признал свою вину, однако доказательств хватило, чтобы осудить его на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Однако заключенному не понравился его приговор и он решил его обжаловать. Однако Верховный суд РФ оставил наказание без изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU