Саратовская область покупает 84 рояля

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-28T16:11:01+03:00

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В Саратовской областной думе сегодня проходит совещание по вопросам реализации нацпроектов и госпрограмм.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», кроме депутатов, присутствуют члены правительства, министры, вице-губернатор Игорь Пивоваров.

Депутаты попросили министра культуры Саратовской области Татьяну Гаранину, которая отчитывалась по теме, доложить именно об объектах 2019 года. Та пояснила, что сейчас уже оформляются документы и передаются заявки на объекты, которые будут строиться в 2022 и 2024 годах.

Это центры культурного развития в области, реновация Областного дома работников искусств, модернизация и капремонт театра «Теремок», в 2022 году сделают ремонт в новом здании ТЮЗа, на малой сцене. Три проекта домов культуры будут строиться в следующих годах.

Будут приобретены в несколько отдаленных степных районов Саратовской области 24 автоклуба. Уже вскоре стартуют конкурсные процедуры.

- 84 рояля в каждую школу искусств поставят уже в этом году — заключено соглашение с Минпромторгом, — заявила Татьяна Гаранина.

Фонд кино проверяет подготовленные документы на открытие нескольких десятков кинозалов в районах области.

Также планируется поставить 12 виртуальных залов в рамках проекта «Цифровая культура» для девяти городов. Уже поданы заявки и в начале апреля будут подведены итоги.

Татьяна Гаранина отметила, что проблем с освоением денежных средств у саратовского Минкульта нет.

- Нам позвонили в конце прошлого года и спросили: можем ли мы дополнительные деньги освоить — мы взяли и освоили. Никаких вопросов не возникало, — сказала она, отметил, что до 8 апреля будут объявлены все конкурсы на 2019 год, а до июня проведены процедуры. Поэтому срывов быть не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU