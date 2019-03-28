В Саратовской области с паводком будут бороться 11 тыс. человек

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-28T16:03:52+03:00

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Сегодня в центре управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по области состоялось селекторное совещание с Национальным ЦУКС в Москве.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати региона, на большинстве ледоход уже начался. В центральных районах толщина льда достигает 28-60 см, что соответствует многолетним уровням. Уровень запаса воды в снегу и высота снежного покрова превышают стандартные нормы.

По словам заместителя председателя правительства Романа Бусаргина, в Саратовской области может затопить 78 населенных пунктов, в которых проживает более 13 тыс. человек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется в Петровске, Аткарске и Балашове.

Он заверил, что все ответственные службы уже приведены в полную готовность и ситуация находится под контролем.

Вероятность подтопления также существует в отдельных селах Дергачевского, Озинского, Лысогорского, Ртищевского, Пугачевского, Перелюбского, Новоузенского, Самойловского и Ивантеевского районов.

Если такое произойдет, жители пострадавших домов будут эвакуированы в 146 пунктов временного размещения, способных вместить более 47 тыс. человек.

С паводком будут бороться более 11 тыс. человек, более 3 тыс. единиц техники и 88 плавсредств.

ИСТОЧНИК KP.RU