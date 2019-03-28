В Екатериновском районе благоустроят братскую могилу
Следить за состоянием должны органы местного самоуправления
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Прокуратура Екатериновского района выявила нарушения исполнения законодательства о сохранности объектов культурного наследия.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, на территории села Сластуха расположен объект культурного наследия — «Братская могила восьми коммунистов, расстрелянных бандой Попова в 1921 году». Осмотр показал, что территория вокруг памятника не огорожена, а сам обелиск разрушается и трескается.
Следить за братской могилой должны органы местного самоуправления.
Прокурор направил иск в суд, чтобы призвать их к ответу — благоустроить обелиск.
ИСТОЧНИК KP.RU