В Екатериновском районе благоустроят братскую могилу

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-28T15:37:57+03:00

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Прокуратура Екатериновского района выявила нарушения исполнения законодательства о сохранности объектов культурного наследия.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, на территории села Сластуха расположен объект культурного наследия — «Братская могила восьми коммунистов, расстрелянных бандой Попова в 1921 году». Осмотр показал, что территория вокруг памятника не огорожена, а сам обелиск разрушается и трескается.

Следить за братской могилой должны органы местного самоуправления.

Прокурор направил иск в суд, чтобы призвать их к ответу — благоустроить обелиск.

ИСТОЧНИК KP.RU