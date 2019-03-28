На соцобъекты Саратовской области выделят 18,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-28T15:34:44+03:00

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В Саратовской областной думе обсуждают список объектов культуры, социального обслуживания и образования, которые будут финансироваться в 2019 году в рамках нацпроектов и госпрограмм.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было озвучено, что на эти цели потратят 18,2 млрд рублей. Из них 12,3 млрд — на финансирование нацпроектов.

Всего, по планам властей, должны профинансировать 58 объектов, из них 42 будут закончены в 2019 году.

Полностью будут введены 24 детских сада, их профинансирует федеральный бюджет — 2,1 млрд рублей, область вложит 123 млн рублей. Из четырех школ, на которые запланировано выделение средств, одна — это школа на Шуровой горе в Энгельсе, которая была построена в 2018 году. Здесь снова федеральный бюджет будет главным донором — 1,26 млрд рублей, область доплатит 54,2 млн рублей.

Кроме того, построят два объекта соцобслуживания. Из федерального бюджета выделят 89 млн рублей, из областного — 5,8 млн рублей. В 2019 году введут только один из них.

Сразу три объекта культуры сдадут в этом году, потратив 49,6 млн рублей из федерального бюджета, 6,1 млн — из областного.

Четыре из пяти спортивных объектов построят в 2019 году, 169,2 млн рублей выделит федеральный бюджет, 89,8 млн — областной.

Из двух объектов здравоохранения один сдадут уже в этом году, финансирование на оба — 103,3 млн рублей и 153 млн рублей из федерального и областного бюджетов соответственно.

Кроме того, финансирование получат очистные сооружения в ЗАТО Светлый (32,6 млн — федеральный бюджет, 0,7 млн — областной). На продолжение строительства набережной в Саратове областной бюджет вложит 357 млн рублей, федеральный перечислит 200 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU