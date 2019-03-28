2019-03-28T15:27:12+03:00
Происшествия

В Базарном Карабулаке могут арестовать имущество организации за 710 тыс. рублей долга

Компания не платила налоги
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Базарно-Карабулакского района выявила нарушения исполнения налогового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что компания задолжала по налогам, иным платежам в бюджет РФ более 710 тыс. рублей.

Прокурор санкционировал арест имущества должника.

Постановление об этом направлено для исполнения в межрайонную ИФНС России №10 по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мать погибшего в люке в Саратове мальчика хочет потребовать от виновных 10 млн рублей
Школу в микрорайоне «Звезда» построят за семь месяцев
Саратовские спасатели нашли в Волге тело утонушего дайвера
Депутат Саратовской облдумы Писной предложил перенести сдачу школ на год
В теплицах Саратовской области вырастили более 3 тыс. тонн овощей
На строительство спален психоневрологического интерната под Саратовом потратят 51 млн рублей
Работникам «Борисоглебовки» получили 2 млн долгов по зарплате
В Балакове убийца, наркоман и разбойник попытался смягчить 20-летний срок
Саратовская область покупает 84 рояля
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В Саратовской области с паводком будут бороться 11 тыс. человек
В Саратове встали трамваи №9
В Екатериновском районе благоустроят братскую могилу
На соцобъекты Саратовской области выделят 18,2 млрд рублей
Роман Бусаргин: В Саратовской области жить замечательно, хотя проблем хватает
Жители Саратовской области стали больше зарабатывать