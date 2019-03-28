В Базарном Карабулаке могут арестовать имущество организации за 710 тыс. рублей долга
Компания не платила налоги
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Прокуратура Базарно-Карабулакского района выявила нарушения исполнения налогового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что компания задолжала по налогам, иным платежам в бюджет РФ более 710 тыс. рублей.
Прокурор санкционировал арест имущества должника.
Постановление об этом направлено для исполнения в межрайонную ИФНС России №10 по Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU