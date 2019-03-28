В Базарном Карабулаке могут арестовать имущество организации за 710 тыс. рублей долга

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-28T15:27:12+03:00

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Прокуратура Базарно-Карабулакского района выявила нарушения исполнения налогового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что компания задолжала по налогам, иным платежам в бюджет РФ более 710 тыс. рублей.

Прокурор санкционировал арест имущества должника.

Постановление об этом направлено для исполнения в межрайонную ИФНС России №10 по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU