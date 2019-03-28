Роман Бусаргин: В Саратовской области жить замечательно, хотя проблем хватает

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-28T15:03:33+03:00

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Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин пообщался с корреспондентом «КП-Саратов». В частности, был затронут вопрос включения Саратовской области в число регионов со сложной социально-экономической ситуацией.

- Мне в связи с этим пока поручений не было. Я живу и работаю в Саратовской области, очень ее люблю. И мне кажется, здесь замечательно жить, хотя проблем, конечно, хватает. Но если появится дополнительная финансовая помощь, то это улучшит жизнь, — отметил зампред.

Напомним, вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать комплекс мер для поддержки регионов, где сложилась наиболее тяжелая ситуация. Это предполагает, в частности, закрепление кураторов из числа членов правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU