Жители Саратовской области стали больше зарабатывать

СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-28T14:54:26+03:00

Об этом сообщил глава Саратовстата

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На заседании коллегии Саратовстата руководитель ведомства Вячеслав Сомов рассказал о росте доходов жителей Саратовской области на 0,9% по сравнению с 2017 годом.

По его словам, рост реальных доходов населения наблюдается еще только в двух регионах ПФО: Оренбургской области на 2,3% и республике Татарстан на 2%.

Наибольшее снижение сложилось в Ульяновской области — на 4,2%.

В целом в РФ по предварительной оценке Росстата рост реальных доходов населения составил 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU