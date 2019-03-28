Жители Саратовской области чаще всего умирают из-за болезней кровообращения
Об этом сообщили в Саратовстате
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Во время расширенного заседания коллегии Саратовстата руководитель ведомства Владимир Сомов озвучил, как обстоят дела со смертностью в Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, по сравнению с 2017 годом, в 2018 на 5,1 % увеличилась смертность жителей Саратовской области от болезней кровообращения и на 3,3 % — от болезней органов дыхания.
Однако жители региона стали меньше умирать от новообразований, старости и болезней нервной системы. Реже жизнь людей стали обрывать убийства и случайные отравления алкоголем.
Смертность от несчастных случаев с огнем и пламенем увеличилась на 24,5%.
ИСТОЧНИК KP.RU