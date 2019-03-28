2019-03-28T14:08:57+03:00
Происшествия

Задержан начальник отделения полиции Пугачева

Дело о крупной взятке передано в суд [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Задержание начальника отдела полиции в Пугачеве.

Изменить размер текста:

Начальника отделения полиции №2 Пугачева обвиняют в получении крупной взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, уголовное дело направлено в суд.

В ночь на 1 августа грузовик полиция остановила грузовик с зерном. Правоохранители проверили документы и сочли их поддельными. Фуру собирались отправить на штрафстоянку, но водитель попытался решить проблему.

По версии следствия, он попросил содействия у начальника отдела полиции, который потребовал за это плату. Водитель согласился, но позже написал заявление в правоохранительные органы.

18 декабря в салоне служебного авто водитель грузовика передал полицейскому 50 тыс. рублей. Это была первая часть обещанной суммы 200 тыс. рублей. Однако после этого начальника отдела полиции задержали сотрудники УФСБ и отдела собственной безопасности.

Мужчина признал свою вину и был отправлен под домашний арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Замначальника отдела полиции Саратова задержали за взятку от иностранца

По версии следствия, он требовал 220 тыс. рублей за регистрацию в Саратове

(подробнее)

Задержание начальника отдела полиции в Пугачеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Саратовской области чаще всего умирают из-за болезней кровообращения
Любитель пьяной езды из Базарного Карабулака получил реальный срок
Николай Панков: О Силуанове, Володине и эффективной команде
Женщина заплатит 600 тыс. рублей пострадавшим по ее вине пассажиркам такси в Саратове
В Саратовской области начальник почты обокрала сельчан
Начальник облспаса: В прошлом году статистика по утонувшим была чудовищная
Саратовские спортсмены заняли призовые места Кубка России по плаванию
Житель Энгельса избил прохожую ради косметики и шоколада
Саратовцы ответят рублем за незаконную торговлю и крыши с наледью
Более 3 тыс. новых контейнеров будет установлено в сельских поселениях
В Саратовскую область заманивают немецких туристов
В Саратове на пожаре в пятиэтажке пострадал мужчина
Несколько домов в Заводском районе Саратова останутся без воды
Стали известны самые раздражающие привычки сослуживцев
В Саратове авария остановила движение трамваев №3
В Вольске мужчина сумел выбежать из горящего дома, а его сожительница погибла
Оборудование водолазов саратовского облспаса обновлено на 80%
Прокуратура потребовала снести дом на Рабочей, 89н
В Энгельсе полиция задержала подозреваемого, воровавшего куртки из «Спортмастера»