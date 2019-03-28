Задержан начальник отделения полиции Пугачева

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-28T14:08:57+03:00

Дело о крупной взятке передано в суд [видео]

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Начальника отделения полиции №2 Пугачева обвиняют в получении крупной взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, уголовное дело направлено в суд.

В ночь на 1 августа грузовик полиция остановила грузовик с зерном. Правоохранители проверили документы и сочли их поддельными. Фуру собирались отправить на штрафстоянку, но водитель попытался решить проблему.

По версии следствия, он попросил содействия у начальника отдела полиции, который потребовал за это плату. Водитель согласился, но позже написал заявление в правоохранительные органы.

18 декабря в салоне служебного авто водитель грузовика передал полицейскому 50 тыс. рублей. Это была первая часть обещанной суммы 200 тыс. рублей. Однако после этого начальника отдела полиции задержали сотрудники УФСБ и отдела собственной безопасности.

Мужчина признал свою вину и был отправлен под домашний арест.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/699805" frameborder="0"></iframe> Задержание начальника отдела полиции в Пугачеве.

ИСТОЧНИК KP.RU