Задержан начальник отделения полиции Пугачева
Задержание начальника отдела полиции в Пугачеве.
Начальника отделения полиции №2 Пугачева обвиняют в получении крупной взятки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, уголовное дело направлено в суд.
В ночь на 1 августа грузовик полиция остановила грузовик с зерном. Правоохранители проверили документы и сочли их поддельными. Фуру собирались отправить на штрафстоянку, но водитель попытался решить проблему.
По версии следствия, он попросил содействия у начальника отдела полиции, который потребовал за это плату. Водитель согласился, но позже написал заявление в правоохранительные органы.
18 декабря в салоне служебного авто водитель грузовика передал полицейскому 50 тыс. рублей. Это была первая часть обещанной суммы 200 тыс. рублей. Однако после этого начальника отдела полиции задержали сотрудники УФСБ и отдела собственной безопасности.
Мужчина признал свою вину и был отправлен под домашний арест.
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По версии следствия, он требовал 220 тыс. рублей за регистрацию в Саратове
Задержание начальника отдела полиции в Пугачеве.
ИСТОЧНИК KP.RU