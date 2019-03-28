Любитель пьяной езды из Базарного Карабулака получил реальный срок

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-28T14:06:00+03:00

У мужчины было несколько непогашенных судимостей

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Суд признал виновным 38-летнего жителя Базарного Карабулака в пьяной езде, будучи подвергнутым административному наказанию за такое же правонарушение при наличии нескольких судимостей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что мужчину в декабре 2017 года лишили водительских прав за нетрезвую езду. В сентябре 2018 года он снова сел за руль пьяным и его уже заставили идти на исправительные работы.

При этом в 2009 году нерадивый водитель получил срок за нарушение правил дорожного движения, из-за чего умерло несколько людей.

Он вновь взялся за старое 19 января 2019 года. Когда сельчанина остановил дорожный инспектор, тот оказался проходить медицинское освидетельствование.

В итоге суд назначил ему четыре месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишении прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU