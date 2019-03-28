Николай Панков: О Силуанове, Володине и эффективной команде

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-28T14:21:07+03:00

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Назначение министра финансов Антона Силуанова куратором Саратовской области открыло бы для региона новые возможности по решению экономических проблем. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- В продолжение мечты депутата. О том, что может измениться в области, если бы куратором развития стал министр финансов Силуанов. Было бы хорошее содействие в решении экономических проблем региона. Например, через спикера Госдумы Володина (а он как никто знает проблемы жителей, мог бы совместно с ним решать их. Они давно знакомы). С такой командой можно было бы поднять вопрос о господдержке нашей промышленности, АПК и других отраслей. А это означает пополнение бюджета области, рабочие места, рост производства, развитие инфраструктуры. То, что необходимо для повышения качества жизни наших граждан, — отметил Николай Панков.

Напомним, что на прошедшем 27 марта совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева было принято решение закреплять за регионами кураторов для более успешного социально-экономического развития. В число таких территорий вошла и Саратовская область.

ИСТОЧНИК KP.RU