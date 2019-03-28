Женщина заплатит 600 тыс. рублей пострадавшим по ее вине пассажиркам такси в Саратове

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-28T14:18:59+03:00

Она в пьяном виде выехала на красный свет и устроила ДТП

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова вынесен приговор женщине, которая на автомобиле Daewoo Nexia врезалась в такси Mitsubishi Lancer 1.6. При этом тяжело пострадали две пассажирки.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ночью 20 октября 2018 года жительница станции Тарханы ехала по улице Соколовая Саратова. При этом 42-летняя женщина была пьяна.

Во время движения с улицы Крайняя в сторону Железнодорожной она намеревалась пересечь перекресток на Университетской. Она проигнорировала красный свет и в итоге врезалась в такси.

Водитель и две пассажирки такси пострадали, женщинам был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил нарушительницу к году условно с двухлетним испытательным сроком. Также ее на два года лишили прав. При этом она выплатит двум пострадавшим женщинам по 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU