Женщина заплатит 600 тыс. рублей пострадавшим по ее вине пассажиркам такси в Саратове
В Кировском районе Саратова вынесен приговор женщине, которая на автомобиле Daewoo Nexia врезалась в такси Mitsubishi Lancer 1.6. При этом тяжело пострадали две пассажирки.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ночью 20 октября 2018 года жительница станции Тарханы ехала по улице Соколовая Саратова. При этом 42-летняя женщина была пьяна.
Во время движения с улицы Крайняя в сторону Железнодорожной она намеревалась пересечь перекресток на Университетской. Она проигнорировала красный свет и в итоге врезалась в такси.
Водитель и две пассажирки такси пострадали, женщинам был причинен тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил нарушительницу к году условно с двухлетним испытательным сроком. Также ее на два года лишили прав. При этом она выплатит двум пострадавшим женщинам по 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU