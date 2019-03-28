В Саратовской области начальник почты обокрала сельчан

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-28T14:13:53+03:00

Она присвоила себе их почтовые отправления

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Суд признал виновной 34-летнюю жительницу поселка Знаменский Ивантеевского района Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в период с сентября по 8 ноября 2018 года она присвоила себе деньги и почтовые отправления в качестве оплаты наложенных платежей на сумму более 23 тыс. рублей. Полученные деньги женщина потратила на себя.

За это правонарушение сельчанке дали год условного срока и заставили возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU