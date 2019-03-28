2019-03-28T13:50:45+03:00
Общество

Начальник облспаса: В прошлом году статистика по утонувшим была чудовищная

Юрий Юрин рассказал, сколько аварийно-спасательных работ проводились за три месяца 2019
Ольга Муравлёва
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Начальник областной службы спасения Юрий ЮринНачальник областной службы спасения Юрий ЮринФото: Ольга Муравлёва
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В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 28 марта, прошел брифинг начальника областной службы спасения Юрия Юрина.

Он рассказал, что аварийно-спасательных работ в регионе за зиму было восемь. Одна из них проводилась в Хвалынском районе в режиме нон-стоп. Мужчина решил пройти из одного населенного пункта в другой на рыбалку. Родственники забеспокоились. В этом районе нет судна на воздушной подушке, спасателям пришлось пройти 3-4 км пешком на помощь гражданину. Аналогичная ситуация произошла в Саратовском районе, но уже с использованием судна.

- В прошлом году статистика по утонувшим была чудовищная, в этом — спокойная. Возможно это из-за того, что лед хоть и толстый, но слоистый: — лед — вода — лед. Также было много снега, трудно идти, поэтому никто далеко от берега не забирался, — сообщил на конференции Юрий Юрин.

Он рассказал о статистике облспаса. Так, в январе-апреле 2018 года было 113 аварийно-спасательных работ, а в 2019 — восемь, спасено шесть человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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