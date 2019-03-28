Саратовские спортсмены заняли призовые места Кубка России по плаванию
Речь идет о втором дне соревнований
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Во второй день на зональных отборочных соревнованиях Кубка России по плаванию саратовские спортсмены заняли призовые места.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, во второй день состязаний мастер спорта Анастасия Бекетова заняла второе место на дистанции 200 м, Артем Акиньшин завоевал «бронзу» на дистанции 200 м вольным стилем.
Кроме того, мастер спорта Михаил Федоров занял шестое место на дистанции 50 м на спине, а Владимир Павленко — девятое место на дистанции 100 м баттерфляй.
ИСТОЧНИК KP.RU