2019-03-28T14:22:38+03:00
Общество

Саратовские спортсмены заняли призовые места Кубка России по плаванию

Речь идет о втором дне соревнований
Дарья Вострикова
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Во второй день на зональных отборочных соревнованиях Кубка России по плаванию саратовские спортсмены заняли призовые места.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, во второй день состязаний мастер спорта Анастасия Бекетова заняла второе место на дистанции 200 м, Артем Акиньшин завоевал «бронзу» на дистанции 200 м вольным стилем.

Кроме того, мастер спорта Михаил Федоров занял шестое место на дистанции 50 м на спине, а Владимир Павленко — девятое место на дистанции 100 м баттерфляй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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