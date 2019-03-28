Житель Энгельса избил прохожую ради косметики и шоколада

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-28T14:28:19+03:00

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Суд признал виновным в грабеже 28-летнего жителя Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 30 декабря 2018 года около 21:20 безработный мужчина напал на прохожую на Петровской улице. Несмотря на оказанное сопротивление, он стукнул женщину в грудь и отобрал у нее сумочку.

Его добычей стали 800 рублей, мобильный телефон, флешка, кошелек, косметичка и две плитки шоколада.

За это правонарушение грабителю придется провести год в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU