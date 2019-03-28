Саратовцы ответят рублем за незаконную торговлю и крыши с наледью

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-28T13:52:31+03:00

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Саратовцы отдадут 333 тыс. рублей за штрафы по административным правонарушениям.

Как рассказали «КП-Саратов» в секторе административной практики мэрии, к ответственности привлечены 103 физических лица.

Нарушения связаны с незаконной торговли, расклеиванием объявлений, несвоевременной очистке крыш зданий, а также поздним обращением за получением разрешения на проведение земляных работ.

С граждан уже взыскано 284,1 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU