Саратовцы ответят рублем за незаконную торговлю и крыши с наледью
Сумма штрафов перевалила за 300 тыс. рублей
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Саратовцы отдадут 333 тыс. рублей за штрафы по административным правонарушениям.
Как рассказали «КП-Саратов» в секторе административной практики мэрии, к ответственности привлечены 103 физических лица.
Нарушения связаны с незаконной торговли, расклеиванием объявлений, несвоевременной очистке крыш зданий, а также поздним обращением за получением разрешения на проведение земляных работ.
С граждан уже взыскано 284,1 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU