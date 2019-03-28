В Саратовскую область заманивают немецких туристов

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-28T13:33:29+03:00

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На сегодняшнем заседании комитета по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала о новом маршруте, который привлечет гостей в регион.

По ее словам, пока что единственным брендированным маршрутом является «Огни Поволжья». Он размещен на сайте Ростуризма, транслируется через Ассоциацию туроператоров России.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сейчас идет работа по маршруту, связанному с историей немцев Поволжья, который проходит через Саратов, Маркс, Энгельс.

- Мы направим его в комитет по импортозамещению в туризме министерства культуры РФ, чтобы приехали эксперты и дали маршруту оценку. Хотелось бы, чтоб он стал брендированным, — поделилась Виктория Бородянская.

Она добавила, что получить такую оценку бывает довольно сложно. Ведь техническое задание для этого очень жесткое — санитарные остановки, дороги, цены в гостинице — все учитывается.

Сейчас идет работа по разработке новых маршрутов — убирают невостребованные экскурсии, добавляют новые. В окончательном списке будет около 100 маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU