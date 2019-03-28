Стали известны самые раздражающие привычки сослуживцев
Стало известно, какие привычки сильнее всего раздражают сослуживцев. Соответствующий опрос провел портал SuperJob среди 2 тыс. жителей 394 населенных пунктов.
Как стало известно «КП-Саратов», больше всего негатива вызывает курение коллег. 12% опрошенных не любят частые перекуры и неприятный запах.
У 10% неприятие вызывают сплетни и болтовня на рабочем месте.
По 5% респондентов назвали раздражающими лицемеров, интриганов и бездельников.
Недовольны врунами, наглецами, безответственными и навязчивыми коллегами 4% работников.
Чуть меньше, 3%, отметили постоянные опоздания, непунктуальность.
Последнее место сред раздражающих привычек заняли беспорядок на рабочем месте, неопрятный внешний вид, медлительность, рассеянность, громкая речь и смех, грубость, нецензурная брань, частые чаепития и некомпетентность.
К числу прочих респонденты отнесли также агрессию, глупость, зависть, занудство, конфликтность, высокомерие, личные разговоры по телефону и прочее.
Лишь 17% опрошенных не раздражают никакие привычки сослуживцев.
ИСТОЧНИК KP.RU