Стали известны самые раздражающие привычки сослуживцев

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-28T13:21:38+03:00

Больше всего коллег раздражает курение Фото: Екатерина Семенова

Коллеги не любят курение и болтовню

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Стало известно, какие привычки сильнее всего раздражают сослуживцев. Соответствующий опрос провел портал SuperJob среди 2 тыс. жителей 394 населенных пунктов.

Как стало известно «КП-Саратов», больше всего негатива вызывает курение коллег. 12% опрошенных не любят частые перекуры и неприятный запах.

У 10% неприятие вызывают сплетни и болтовня на рабочем месте.

По 5% респондентов назвали раздражающими лицемеров, интриганов и бездельников.

Недовольны врунами, наглецами, безответственными и навязчивыми коллегами 4% работников.

Чуть меньше, 3%, отметили постоянные опоздания, непунктуальность.

Последнее место сред раздражающих привычек заняли беспорядок на рабочем месте, неопрятный внешний вид, медлительность, рассеянность, громкая речь и смех, грубость, нецензурная брань, частые чаепития и некомпетентность.

К числу прочих респонденты отнесли также агрессию, глупость, зависть, занудство, конфликтность, высокомерие, личные разговоры по телефону и прочее.

Лишь 17% опрошенных не раздражают никакие привычки сослуживцев.

ИСТОЧНИК KP.RU