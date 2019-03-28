В Вольске мужчина сумел выбежать из горящего дома, а его сожительница погибла
В Вольске Саратовской области начата проверка гибели женщины на пожаре.
- Около двух часов ночи 28 марта 31-летний мужчина проснулся у себя дома из-за того, что на нем горела одежда. Он выбрался из жилища, но там осталась его 30-летняя сожительница. Вернуться он не смог, так как огонь охватил все строение, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР.
Мужчина побежал к соседям, где жила его родственница, для вызова пожарных. Те ликвидировали возгорание и нашли тело женщины со следами ожогов.
Пострадавшему мужчине оказали медпомощь.
По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг огня находился на стуле, который стоял рядом с диваном, где спали мужчина и женщина. При этом она могла отравиться продуктами горения.
После проведения всех экспертиз будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU