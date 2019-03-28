Оборудование водолазов саратовского облспаса обновлено на 80%
Начальник облспаса Юрий Юрин рассказал на конференции в пресс-центре «КП-Саратов» 28 марта, сколько служба закупила техники.
- Мы приобрели 20 плавсредств с моторами, способные передвигаться по затопленным участкам малой глубины и обновили мотопомпы. Было куплено самое большое в Саратовской области судно на воздушной подушке, примерно через две недели придет еще аэроглиссер. Кроме этого купили спецодежду для спасателей, средства освещения, связи, радиостанции, — сообщил Юрий Юрин.
Он отметил, что в 2018 году было обновлено 80% оборудования для водолазов, частично обновлена гидравлика, несколько автомобилей.
- Мы работаем в этом направлении дальше, хотя и оборудование специфичное, дорогое, — заметил Юрий Юрин.
ИСТОЧНИК KP.RU