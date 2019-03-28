Прокуратура потребовала снести дом на Рабочей, 89н
Приставы проследят за исполнением решения суда
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Во Фрунзенском районе Саратовской области прокуратура обнаружила аварийный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, дом на Рабочей, 89н признан аварийным и подлежащим сносу.
При этом распоряжения администрации о его сносе отсутствует.
Прокуратура направила в суд иск об установлении разумных сроков сноса дома. Теперь решение суда будет направлено приставам для принудительного исполнения.
ИСТОЧНИК KP.RU