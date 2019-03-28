Прокуратура потребовала снести дом на Рабочей, 89н

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-28T12:06:16+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратовской области прокуратура обнаружила аварийный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, дом на Рабочей, 89н признан аварийным и подлежащим сносу.

При этом распоряжения администрации о его сносе отсутствует.

Прокуратура направила в суд иск об установлении разумных сроков сноса дома. Теперь решение суда будет направлено приставам для принудительного исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU