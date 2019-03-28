В Энгельсе полиция задержала подозреваемого, воровавшего куртки из «Спортмастера»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-28T12:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Охрана магазина «Спортмастер» на улице Ленина в Энгельсе обратилась в полицию с сообщениями о краже.

В ходе просмотра записи с камеры видеонаблюдения вычислили мужчину, который два дня подряд приходил в магазин и воровал оттуда куртки. В первый день, 6 марта, около 14:20 он вынес куртку «Коламбия», на следующий день почти в то же самое время он украл еще две куртки общей стоимостью 3 607 рублей.

По подозрению полиция задержала 36-летнего мужчину, ранее судимого за кражу и разбой. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU