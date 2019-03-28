В Саратовской области продолжают взрывать лед на реках

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-28T11:53:25+03:00

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Начальник областной службы спасения Юрий Юрин напомнил во время конференции 28 марта в пресс-центре «КП-Саратов», как вести себя жителям региона во время паводка.

- Нужно положить вещи наверх, как можно выше, документы - в водонепроницаемые пакеты. Подготовить запас продуктов и медикаментов. По возможности, конечно, самим покинуть зону паводка, — рассказал Юрин.

Он также напомнил, что человек в зоне паводка должен знать номера местной администрации и спасателей (112).

Рассказывая о превентивных работах в зонах возможного подтопления, Юрин сообщил, что было произведено 12 подрывов льда на реках в районах области, в ближайшее время планируется ещё десять.

ИСТОЧНИК KP.RU