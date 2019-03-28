Чемпионат по пожарному спорту станет жемчужиной событийного туризма Саратовской области
В Общественной палате Саратовской области сегодня, 28 марта, обсудили событийный туризм.
Как сообщил с мероприятия корреспондент «КП-Саратов», одним из самых значимых событий следующего года станет чемпионат по пожарно-спасательному спорту.
По словам председателя комитета по туризму Виктории Бородянской, мероприятие станет жемчужиной событийного туризма года.
Всего в календарь Саратовской области войдут 38 событий.
- Мы не сокращаем календарь, поскольку все мероприятия уникальны. В него не входят Масленица, государственные праздники, как в других регионах, а события, которые привлекают людей. Календарь поддержан экспертами на федеральном уровне, — сказала Виктория Бородянская.
В прошлом году туристические фестивали области посетили 350 тыс. человек, из которых 60 тыс. граждан — приезжие.
ИСТОЧНИК KP.RU