Чемпионат по пожарному спорту станет жемчужиной событийного туризма Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-28T12:39:15+03:00

Всего в событийном календаре 38 мероприятий

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В Общественной палате Саратовской области сегодня, 28 марта, обсудили событийный туризм.

Как сообщил с мероприятия корреспондент «КП-Саратов», одним из самых значимых событий следующего года станет чемпионат по пожарно-спасательному спорту.

По словам председателя комитета по туризму Виктории Бородянской, мероприятие станет жемчужиной событийного туризма года.

Всего в календарь Саратовской области войдут 38 событий.

- Мы не сокращаем календарь, поскольку все мероприятия уникальны. В него не входят Масленица, государственные праздники, как в других регионах, а события, которые привлекают людей. Календарь поддержан экспертами на федеральном уровне, — сказала Виктория Бородянская.

В прошлом году туристические фестивали области посетили 350 тыс. человек, из которых 60 тыс. граждан — приезжие.

ИСТОЧНИК KP.RU