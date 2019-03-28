2019-03-28T12:39:15+03:00
Общество

Чемпионат по пожарному спорту станет жемчужиной событийного туризма Саратовской области

Всего в событийном календаре 38 мероприятий
Дарья Вострикова
Поделиться:
В ОПе обсудили событийный туризмВ ОПе обсудили событийный туризмФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

В Общественной палате Саратовской области сегодня, 28 марта, обсудили событийный туризм.

Как сообщил с мероприятия корреспондент «КП-Саратов», одним из самых значимых событий следующего года станет чемпионат по пожарно-спасательному спорту.

По словам председателя комитета по туризму Виктории Бородянской, мероприятие станет жемчужиной событийного туризма года.

Всего в календарь Саратовской области войдут 38 событий.

- Мы не сокращаем календарь, поскольку все мероприятия уникальны. В него не входят Масленица, государственные праздники, как в других регионах, а события, которые привлекают людей. Календарь поддержан экспертами на федеральном уровне, — сказала Виктория Бородянская.

В прошлом году туристические фестивали области посетили 350 тыс. человек, из которых 60 тыс. граждан — приезжие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Саратовской области чаще всего умирают из-за болезней кровообращения
Задержан начальник отделения полиции Перелюба
Любитель пьяной езды из Базарного Карабулака получил реальный срок
Николай Панков: О Силуанове, Володине и эффективной команде
Женщина заплатит 600 тыс. рублей пострадавшим по ее вине пассажиркам такси в Саратове
В Саратовской области начальник почты обокрала сельчан
Начальник облспаса: В прошлом году статистика по утонувшим была чудовищная
Саратовские спортсмены заняли призовые места Кубка России по плаванию
Житель Энгельса избил прохожую ради косметики и шоколада
Саратовцы ответят рублем за незаконную торговлю и крыши с наледью
Более 3 тыс. новых контейнеров будет установлено в сельских поселениях
В Саратовскую область заманивают немецких туристов
В Саратове на пожаре в пятиэтажке пострадал мужчина
Несколько домов в Заводском районе Саратова останутся без воды
Стали известны самые раздражающие привычки сослуживцев
В Саратове авария остановила движение трамваев №3
В Вольске мужчина сумел выбежать из горящего дома, а его сожительница погибла
Оборудование водолазов саратовского облспаса обновлено на 80%
Прокуратура потребовала снести дом на Рабочей, 89н
В Энгельсе полиция задержала подозреваемого, воровавшего куртки из «Спортмастера»