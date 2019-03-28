Туризм Саратовской области предложили продвигать в интернете
Начальник отдела взаимодействия с общественными объединениями комитета по общественным отношениям, анализу и информации мэрии Павел Грищенко предложил продвигать саратовский туризм в интернете. Об этом он заявил на заседании 28 марта комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия областной Общественной палаты.
Он сказал, что сайты, на которых можно что-то узнать о мероприятиях региона, уже есть, но зайти на них с телефона непросто. А какого-то мобильного приложения, чтоб сразу окунуться в предложения местного туризм, и вовсе нет.
Член ОПы Всеволод Хаценко и председатель комитета по туризму Виктория Бородянская поддержали эту идею и заявили, что будут развиваться в этом направлении. Сейчас уже начали делать двуязычные буклеты, посвященные событиям региона.
Виктория Бородянская напомнила, что уже этой весной планируется несколько мероприятий: 6 апреля пройдет Наурыз, 12 апреля — День космонавтики, в мае — фестиваль байкеров «Правый берег» в Марксе.
Летом состоится 13 мероприятий из событийного календаря. Постоянные туры на них организуют семь туристических компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU