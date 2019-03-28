2019-03-28T12:36:25+03:00
Общество

Туризм Саратовской области предложили продвигать в интернете

С инициативой выступил чиновник мэрии
Дарья Вострикова
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Павел ГрищенкоПавел ГрищенкоФото: Дарья Вострикова
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Начальник отдела взаимодействия с общественными объединениями комитета по общественным отношениям, анализу и информации мэрии Павел Грищенко предложил продвигать саратовский туризм в интернете. Об этом он заявил на заседании 28 марта комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия областной Общественной палаты.

Он сказал, что сайты, на которых можно что-то узнать о мероприятиях региона, уже есть, но зайти на них с телефона непросто. А какого-то мобильного приложения, чтоб сразу окунуться в предложения местного туризм, и вовсе нет.

Член ОПы Всеволод Хаценко и председатель комитета по туризму Виктория Бородянская поддержали эту идею и заявили, что будут развиваться в этом направлении. Сейчас уже начали делать двуязычные буклеты, посвященные событиям региона.

Виктория Бородянская напомнила, что уже этой весной планируется несколько мероприятий: 6 апреля пройдет Наурыз, 12 апреля — День космонавтики, в мае — фестиваль байкеров «Правый берег» в Марксе.

Летом состоится 13 мероприятий из событийного календаря. Постоянные туры на них организуют семь туристических компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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