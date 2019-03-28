2019-03-28T12:34:08+03:00
Происшествия

Из горящего детсада в Марксе эвакуировали 223 ребенка

Они вернулись в группы после проветривания
Екатерина Семенова
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ГУ МЧС по Саратовской области сообщило подробности пожара в детском саду Маркса.

Как ранее писала «КП-Саратов», сигнал о возгорании в учреждении поступило дежурному в 08:31.

Загорелась проводка в прачечной детсада на улице Октябрьская. Площадь пожара составила 0,3 кв. м.

Из садика были эвакуированы 223 ребенка, которые после проветривания помещений вернулись.

Для ликвидации возгорания помощь МЧС не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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