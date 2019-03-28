2019-03-28T11:30:26+03:00
Происшествия

У моста в Пристанном утонул рыбак-дайвер

Водолазы начали поиск
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Юрий ЮринЮрий ЮринФото: Ольга Муравлёва
Изменить размер текста:

В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 28 марта, проходит брифинг начальника ОГУ «Служба спасения Саратовской области» Юрия Юрина на тему весеннего половодья.

- Хотел бы предупредить жителей Саратовской области, особенно рыбаков, о недопущении выхода на лед. Реки сейчас начинают вскрываться, и выход становится очень опасным, лед сейчас хрупкий, — сказал Юрий Юрин.

Он также отметил, что с января 2019 никто не тонул на реках региона, как это было в прошлые годы.

Однако сегодня водолазы начали у Пристанного моста искать рыбака-драйвера, утонувшего вчера вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Саратовской области чаще всего умирают из-за болезней кровообращения
Задержан начальник отделения полиции Перелюба
Любитель пьяной езды из Базарного Карабулака получил реальный срок
Николай Панков: О Силуанове, Володине и эффективной команде
Женщина заплатит 600 тыс. рублей пострадавшим по ее вине пассажиркам такси в Саратове
В Саратовской области начальник почты обокрала сельчан
Начальник облспаса: В прошлом году статистика по утонувшим была чудовищная
Саратовские спортсмены заняли призовые места Кубка России по плаванию
Житель Энгельса избил прохожую ради косметики и шоколада
Саратовцы ответят рублем за незаконную торговлю и крыши с наледью
Более 3 тыс. новых контейнеров будет установлено в сельских поселениях
В Саратовскую область заманивают немецких туристов
В Саратове на пожаре в пятиэтажке пострадал мужчина
Несколько домов в Заводском районе Саратова останутся без воды
Стали известны самые раздражающие привычки сослуживцев
В Саратове авария остановила движение трамваев №3
В Вольске мужчина сумел выбежать из горящего дома, а его сожительница погибла
Оборудование водолазов саратовского облспаса обновлено на 80%
Прокуратура потребовала снести дом на Рабочей, 89н
В Энгельсе полиция задержала подозреваемого, воровавшего куртки из «Спортмастера»