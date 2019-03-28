У моста в Пристанном утонул рыбак-дайвер

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-28T11:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 28 марта, проходит брифинг начальника ОГУ «Служба спасения Саратовской области» Юрия Юрина на тему весеннего половодья.

- Хотел бы предупредить жителей Саратовской области, особенно рыбаков, о недопущении выхода на лед. Реки сейчас начинают вскрываться, и выход становится очень опасным, лед сейчас хрупкий, — сказал Юрий Юрин.

Он также отметил, что с января 2019 никто не тонул на реках региона, как это было в прошлые годы.

Однако сегодня водолазы начали у Пристанного моста искать рыбака-драйвера, утонувшего вчера вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU