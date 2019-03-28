2019-03-28T12:32:48+03:00
Общество

Саратовские приставы вновь разыскивают должника из «Дома-2»

Он должен 94 тыс. рублей по алиментам
Екатерина Семенова
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Приставы Саратовской области сообщают, что должник по алиментам из программы «Дом-2» Илья Яббаров сохраняет свои долги.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП, по данным на март 2018 года, он погасил примерно половину суммы долга — 150 тыс. рублей. Мать должника представила соответствующий документ в Заводской районный отдел приставов.

Всего с января по ноябрь 2018 года Илья Яббаров платил алименты и погасил 201 тыс. рублей. Сумма долга на сегодняшний день составляет 94 тыс. рублей.

При этом должник вновь участвует в проекте «Дом-2», и на электронную почту программы был направлен запрос о его доходах. В АО «ТНТ-Телесеть» было отослано постановление на взыскание с зарплаты и иные доходы Яббарова.

Сейчас устанавливается место фактического проживания мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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