Саратовские приставы вновь разыскивают должника из «Дома-2»
Приставы Саратовской области сообщают, что должник по алиментам из программы «Дом-2» Илья Яббаров сохраняет свои долги.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП, по данным на март 2018 года, он погасил примерно половину суммы долга — 150 тыс. рублей. Мать должника представила соответствующий документ в Заводской районный отдел приставов.
Всего с января по ноябрь 2018 года Илья Яббаров платил алименты и погасил 201 тыс. рублей. Сумма долга на сегодняшний день составляет 94 тыс. рублей.
При этом должник вновь участвует в проекте «Дом-2», и на электронную почту программы был направлен запрос о его доходах. В АО «ТНТ-Телесеть» было отослано постановление на взыскание с зарплаты и иные доходы Яббарова.
Сейчас устанавливается место фактического проживания мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU