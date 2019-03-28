Видео задержания полицейского в Саратове при получении взятки

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-28T10:54:41+03:00

Изменить размер текста: A A

УФСБ распространило видео задержания сотрудника полиции, который требовал от иностранца взятку за регистрацию его семьи по месту жительства в Саратове.

Как полагает следствие, замначальника отдела по вопросам миграции одного из отделов полиции города потребовал от иностранца 220 тыс. рублей.

Передача денег проходила под контролем оперативников в два этапа — по 20 тыс. рублей — после этого подозреваемый был задержан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/699735" frameborder="0"></iframe> УФСБ задержание в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU