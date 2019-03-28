2019-03-28T10:54:41+03:00
Происшествия

Видео задержания полицейского в Саратове при получении взятки

Контроль за операцией осуществляли сотрудники ФСБ
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УФСБ задержание в Саратове.

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УФСБ распространило видео задержания сотрудника полиции, который требовал от иностранца взятку за регистрацию его семьи по месту жительства в Саратове.

Как полагает следствие, замначальника отдела по вопросам миграции одного из отделов полиции города потребовал от иностранца 220 тыс. рублей.

Передача денег проходила под контролем оперативников в два этапа — по 20 тыс. рублей — после этого подозреваемый был задержан.

УФСБ задержание в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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