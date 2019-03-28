2019-03-28T10:56:15+03:00
Общество

В Саратов съедутся жонглеры со всей России и Евразии

В июле пройдет «Российская жонглерская конвенция»
Дарья Вострикова
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В ОПе Саратовской области обсудили приезд жонглеровВ ОПе Саратовской области обсудили приезд жонглеровФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 марта, в Общественной палате Саратовской области состоялось заседание комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия на тему: «Подготовка к летнему туристическому сезону 2019 года. Региональная и муниципальная повестка».

Член ОПы Всеволод Хаценко анонсировал в Саратове проведение «Российской жонглерской конвенции». Это будет четвертое по счету масштабное мероприятие, которое до этого проходило в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

По мнению организаторов, это грандиозное событие привлечет людей со всей России и стран Евразии.

По программе конвенция состоится в Саратове 15-20 июля. Организаторы пока не разглашают список главных гостей мероприятия, однако обещают множество мастер-классов, лекций, жонглерский выступлений и шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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