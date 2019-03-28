2019-03-28T10:33:50+03:00
Общество

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил саратовских спортсменов

В распоряжение «О поощрении» включили Никиту Поршнева и Екатерину Николаеву
Ольга Муравлёва
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Президент РФ Владимир Путин издал распоряжение «О поощрении» за высокие спортивные достижения на Всемирной зимней универсиаде 2019.

В списке также указаны двое спортсменов из Саратовской области — биатлонист Никита Поршнев и хоккеистка сборной России, уроженка Балакова Екатерина Николаева.

Отметим, что Никита Поршнев является чемпионом зимней универсиады в Красноярске, а Екатерина Николаева в составе женской студенческой сборной России по хоккею обыграла сборную Канады в финале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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