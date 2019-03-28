2019-03-28T10:29:11+03:00
Происшествия

Бухгалтера полиции Аткарска будут судить за хищение полумиллиона рублей

Она перечисляла деньги себе и мужу
Екатерина Семенова
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В Аткарске Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бухгалтера.

Как сообщили «КП-Саратов», женщину обвиняют в хищении в крупном размере.

По версии следствия, за 17 месяцев 2017-2018 годов ведущий бухгалтер территориального отдела МВД подделывала списки на зачисление зарплаты и денежного довольствия сотрудникам полиции и работникам. Она вносила ложные сведения о начисленных и выданных суммах, а разницу забирала себе, перечисляя их на зарплатные счета себя и своего мужа, который также является сотрудником органов внутренних дел.

Общая сумма хищения составила 500 тыс. рублей.

Во время предварительного следствия женщина признала свою вину.

На имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 400 тыс. рублей.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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